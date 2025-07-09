В Бразилии отчим установил в ванной камеру и шантажировал падчерицу обнаженными фото
Фото: freepik
В бразильском муниципалитете Дуки-ди-Кашиас отчим угрожал 13-летней падчерице опубликовать ее обнаженные фотографии, сообщает Zakon.kz.
По данным Ultimosegundo, мужчина во время ремонта в ванной комнате в доме, где проживал с супругой и ее дочерью-школьницей, поставил скрытую камеру. Затем, заполучив интимные фотографии своей падчерицы, он создал фейковый аккаунт в соцсети и стал шантажировать девочку. Мужчина угрожал разместить снимки в сети. Что именно требовал мужчина, чтобы хранить их в тайне, не уточняется.
Отмечается, что девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию.
В итоге отчима арестовали за изготовление и хранение на электронных устройствах детской порнографии.
Ранее многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах.
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