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Мир

В Бразилии отчим установил в ванной камеру и шантажировал падчерицу обнаженными фото

отчим шантажировал падчерицу обнаженными снимками, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 20:35 Фото: freepik
В бразильском муниципалитете Дуки-ди-Кашиас отчим угрожал 13-летней падчерице опубликовать ее обнаженные фотографии, сообщает Zakon.kz.

По данным Ultimosegundo, мужчина во время ремонта в ванной комнате в доме, где проживал с супругой и ее дочерью-школьницей, поставил скрытую камеру. Затем, заполучив интимные фотографии своей падчерицы, он создал фейковый аккаунт в соцсети и стал шантажировать девочку. Мужчина угрожал разместить снимки в сети. Что именно требовал мужчина, чтобы хранить их в тайне, не уточняется.

Отмечается, что девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию.

В итоге отчима арестовали за изготовление и хранение на электронных устройствах детской порнографии.

Ранее многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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