Многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах

Дочь российского многоженца Анна Сухова приняла участие уже в четырех эфирах шоу "Пусть говорят" на Первом канале, где выдвинула серьезные обвинения в адрес отца, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, когда ей было 14 лет, Иван совершил с ней действия развратного характера, фактически принудив к близости.

По данным телеканала "ТВ Центр", Иван Сухов отрицает все обвинения в свой адрес. Многодетный отец уверен, что старшая дочь решила оклеветать его ради хайпа.

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Сухов уверяет, что у надзорных органов к нему нет никаких претензий и считает, что действия старшей дочери продиктованы корыстными мотивами или жаждой популярности.

"Она сделала это денег ради или ради какого-то хайпа своего. У нас люди уже что-то хорошее не могут смотреть", – отметил он.

Несмотря на произошедшее, мужчина утверждает, что еще надеется на восстановление теплых отношений с наследницей.

"Дочь я люблю, на нее зла ни за что не держу", – подчеркнул Сухов.

Стоит отметить, что изначально Анна высказывалась об отце в более мягкой форме. Она не скрывала, что многое, сказанное Иваном публично, далеко от реальности, но при этом не называла его плохим.

Ранее мы писали о том, что именно рассказала старшая дочь многоженца Сухова о своем детстве.