Многоженец Иван Сухов ответил на обвинения дочери в домогательствах
По словам девушки, когда ей было 14 лет, Иван совершил с ней действия развратного характера, фактически принудив к близости.
По данным телеканала "ТВ Центр", Иван Сухов отрицает все обвинения в свой адрес. Многодетный отец уверен, что старшая дочь решила оклеветать его ради хайпа.
Сухов уверяет, что у надзорных органов к нему нет никаких претензий и считает, что действия старшей дочери продиктованы корыстными мотивами или жаждой популярности.
"Она сделала это денег ради или ради какого-то хайпа своего. У нас люди уже что-то хорошее не могут смотреть", – отметил он.
Несмотря на произошедшее, мужчина утверждает, что еще надеется на восстановление теплых отношений с наследницей.
"Дочь я люблю, на нее зла ни за что не держу", – подчеркнул Сухов.
Стоит отметить, что изначально Анна высказывалась об отце в более мягкой форме. Она не скрывала, что многое, сказанное Иваном публично, далеко от реальности, но при этом не называла его плохим.
Ранее мы писали о том, что именно рассказала старшая дочь многоженца Сухова о своем детстве.