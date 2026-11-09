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Мир

В Бразилии отчима подозревают в насилии над двумя падчерицами

В Бразилии отчима подозревают в насилии над двумя падчерицами, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 01:57 Фото: pixabay
В бразильском городе Маритуба задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над 13-летней падчерицей. По данным следствия, противоправные действия могли продолжаться с 2023 года и происходить почти ежедневно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metropoles, о преступлениях стало известно после того, как сестра девочки обратилась в полицию и передала следователям видеозаписи и аудиосообщения, сделанные самой подростком. В одном из обращений потерпевшая рассказала, что очередной эпизод произошел накануне задержания – 6 ноября.

Сотрудники специализированного подразделения полиции выехали к дому подозреваемого. Во время задержания на мужчине была та же рубашка, что и на записях, представленных семьей. Во время допроса он частично признал свою причастность к преступлению.

Кроме того, полиция выяснила, что мужчина уже фигурирует в другом уголовном деле о сексуальном насилии, в котором потерпевшей также была его падчерица.

Следователи оформили задержание и ходатайствовали о заключении подозреваемого под стражу. В настоящее время он остается в распоряжении правосудия. Девочке обеспечивают необходимую помощь и защиту.

Ранее сообщалось, что ФБР арестовало отца Меган Маркл по обвинению в хранении детской порнографии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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