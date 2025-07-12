#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

Наследнику английской короны запретят сопровождать отца из-за смертельной угрозы

Принцу Джордж сын принца Уильяма, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 14:50 Фото: Simon Dawson / wikipedia
Принцу Джорджу, второму в очереди на британский престол, скоро запретят путешествовать вместе с отцом принцем Уильямом, который является наследником короля Карла III, передает Zakon.kz.

По информации издания Ladbible, это ограничение начнет действовать с 22 июля 2025 года, когда Джорджу исполнится 12 лет.

"Согласно королевскому протоколу, с этого возраста прямым наследникам престола не рекомендуется летать или ездить вместе. Это необходимо для того, чтобы в случае трагедии в живых остался хотя бы один преемник", – говорится в сообщении.

По той же причине Джорджа больше не смогут сопровождать его младшие брат и сестра: принц Луи и принцесса Шарлотта.

История британской королевской семьи знает случаи гибели родственников в результате транспортных происшествий. Так, бабушка Джорджа, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе. В 1937 году при крушении самолета умерла принцесса Сесилия, сестра принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Позднее авиакатастрофы унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы в 1942 и 1972 годах, соответственно.

Ранее мы сообщали, что модные выходы принцессы Уэльской на встрече с первой парой Франции нашли одобрение в Сети.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
В США женщина столкнулась с пумой во время прогулки
Мир
16:38, Сегодня
В США женщина столкнулась с пумой во время прогулки
Китаец шесть дней блуждал в горах из-за разбитого сердца
Мир
15:40, Сегодня
Китаец шесть дней блуждал в горах из-за разбитого сердца
Крупный пожар начался из-за молнии в одном из самых известных нацпарков США
Мир
15:10, Сегодня
Крупный пожар начался из-за молнии в одном из самых известных нацпарков США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: