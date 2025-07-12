Наследнику английской короны запретят сопровождать отца из-за смертельной угрозы

Принцу Джорджу, второму в очереди на британский престол, скоро запретят путешествовать вместе с отцом принцем Уильямом, который является наследником короля Карла III, передает Zakon.kz.

По информации издания Ladbible, это ограничение начнет действовать с 22 июля 2025 года, когда Джорджу исполнится 12 лет.

"Согласно королевскому протоколу, с этого возраста прямым наследникам престола не рекомендуется летать или ездить вместе. Это необходимо для того, чтобы в случае трагедии в живых остался хотя бы один преемник", – говорится в сообщении.

По той же причине Джорджа больше не смогут сопровождать его младшие брат и сестра: принц Луи и принцесса Шарлотта.

История британской королевской семьи знает случаи гибели родственников в результате транспортных происшествий. Так, бабушка Джорджа, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе. В 1937 году при крушении самолета умерла принцесса Сесилия, сестра принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Позднее авиакатастрофы унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы в 1942 и 1972 годах, соответственно.

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