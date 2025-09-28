#АЭС в Казахстане
Мир

Принц Уильям рассказал о своем самом сложном годе

королевская семья, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 16:45 Фото: wikimedia
Принц Уильям признался, что 2024 год стал для него самым тяжtлым: одновременно с болезнью отца, короля Карла III, лечение проходила и его жена Кейт, принцесса Уэльская, сообщает Zakon.kz.

Об этом член королевской короны Великобритании рассказал в программе актера Юджина Леви "Неохотный путешественник", где вместе с ведущим посетил Виндзорский замок, а затем продолжил беседу в пабе.

"Я бы сказал, что 2024 год был самым трудным в моей жизни. Жизнь испытывает нас, и способность преодолевать испытания делает нас теми, кто мы есть", – отметил Уильям.

В январе Кейт сообщила, что ее рак находится в ремиссии, после чего стала чаще появляться на публике. Недавно вместе с Уильямом она участвовала в церемонии приветствия президента США Дональда Трампа во время его визита в Великобританию.

Король Карл также вернулся к обязанностям после нескольких месяцев перерыва, связанного с лечением. При этом ни он, ни принцесса не раскрывали, какой именно вид рака был у них диагностирован.

Летом сообщалось, что принц Уильям разработал план похорон Кейт Миддлтон.

Айсулу Омарова
