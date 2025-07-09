Модные выходы принцессы Уэльской на встрече с первой парой Франции нашли одобрение в Сети

Эксперты моды оставили положительные отзывы выбору нарядов Кейт Миддлтон по случаю визита Эмманюэля и Бриджит Макрон в Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Так, на церемонии в Виндзорском дворце, принцесса Уэльская Кейт появилась в темно-красном платье Givenchy авторства Сары Бертон, чьей поклонницей является уже более 10 лет. Выяснилось, что дизайнер создала для нее свадебное платье в 2011 году.

Судя по комментариям, под фотографиями принцессы на их с Уильямом странице в Instagram, выбор в пользу наряда Givenchy – это не просто личная привязанность Кейт к дизайнам Бертон. Здесь эксперты больше разглядели дипломатическое заявление. Платье, созданное британкой во главе французского модного дома, служит символом отношений между двумя странами.

Наряд дополнила любимая тиара принцессы Дианы "Узелок любви" с бриллиантами и 19 жемчужинами в оправе из серебра и золота.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Еще одно громкое модное заявление Кэтрин – выход в знаменитом жакете Bar от Dior. Это один из главных символов и основа стиля New Look, который создал Кристиан Диор. Впервые эта модель была представлена 12 февраля 1947 года на дебютном показе модельера.

Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Есть мнение, что жакет получил название Bar, потому что изначально был задуман маэстро для выхода на коктейли в бары парижских гранд-отелей.

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