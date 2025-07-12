Крупный пожар начался из-за молнии в одном из самых известных нацпарков США
По информации Bild, в одной из частей нацпарка, расположенной на юго-западе США, уже провели эвакуацию:
"Прошлой ночью сотрудники Гранд-Каньона эвакуировали около 500 гостей. Все туристы покинули опасную зону. Также спаслись сотрудники парка и местные жители".
Гранд-Каньон – одно из самых величественных природных чудес США. Он образовался за миллионы лет в результате того, что река Колорадо прорезала слои красного песчаника и других пород, создав ущелье шириной до 30 километров и глубиной более 1,6 километра. В 2024 году достопримечательность посетили почти пять миллионов человек.
US 89A remains closed (both directions) from Fredonia to Bitter Springs due to the #whitesagefire. Fire information is available at https://t.co/oM1KhGFp3E.— Arizona DOT (@ArizonaDOT) July 12, 2025
Traffic/road conditions:
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📱 Apple: https://t.co/YMcnUEeWQs
📱 Android: https://t.co/9oINS4ymQP pic.twitter.com/7GythCQN6k
Также была эвакуирована и северная часть каньона – так называемый North Rim (Северный край).
"Доступ к Северному краю временно закрыт", – говорится в официальном заявлении.
Из-за угрозы пожара пришлось также эвакуировать гостиницу и несколько магазинов. По данным полиции, большинство эвакуированных – это туристы с палатками.
A lightning-sparked wildfire in Arizona has triggered evacuations near Jacob Lake and forced the closure of Grand Canyon’s North Rim with 0 percent containment and extreme heat worsening the crisis#WhiteSageFire #GrandCanyon #ArizonaWildfire #WICNews #USWildfires pic.twitter.com/fiw2R4RVku— WIC News (@WIC_News) July 12, 2025
На данный момент сгорело уже около 3500 гектаров земли.
Ранее сообщалось, что крупный пожар случился во Франции в поместье американского актера Джорджа Клуни. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.