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Мир

Крупный пожар начался из-за молнии в одном из самых известных нацпарков США

пожар, лес, США, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 15:10 Фото: Х/TheSDPadresFan
В Национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона бушуют лесные пожары. По предварительным данным, огонь вспыхнул еще 10 июля из-за молнии, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, в одной из частей нацпарка, расположенной на юго-западе США, уже провели эвакуацию:

"Прошлой ночью сотрудники Гранд-Каньона эвакуировали около 500 гостей. Все туристы покинули опасную зону. Также спаслись сотрудники парка и местные жители".

Гранд-Каньон – одно из самых величественных природных чудес США. Он образовался за миллионы лет в результате того, что река Колорадо прорезала слои красного песчаника и других пород, создав ущелье шириной до 30 километров и глубиной более 1,6 километра. В 2024 году достопримечательность посетили почти пять миллионов человек.

Также была эвакуирована и северная часть каньона – так называемый North Rim (Северный край).

"Доступ к Северному краю временно закрыт", – говорится в официальном заявлении.

Из-за угрозы пожара пришлось также эвакуировать гостиницу и несколько магазинов. По данным полиции, большинство эвакуированных – это туристы с палатками.

На данный момент сгорело уже около 3500 гектаров земли.

Ранее сообщалось, что крупный пожар случился во Франции в поместье американского актера Джорджа Клуни. Площадь возгорания составила около 300 кв. м.

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Андрей Дюсупов
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