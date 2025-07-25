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Происшествия

Пожар в горах Алматы: стали известны новые подробности

пожар в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 21:25 Фото: Zakon.kz
25 июля на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. Пожарные были на месте в 20:07, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, на месте задействованы 58 человек личного состава, сотрудники местных исполнительных органов, 13 единиц техники, а также шесть водовозов.

Очевидцы рассказали, что огонь очень быстро распространяется по сухой траве. Дорога в сторону Кенсайского кладбища перекрыта полицейскими.

"Угроза перехода огня на частный сектор по улице Сарсенбаева снята. Тушение пожара осложнено темным временем суток, высокой сухой растительностью, крутым рельефом местности и отсутствием подъездных путей", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что на склоне горы полыхнул пожар в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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