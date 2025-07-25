Пожар в горах Алматы: стали известны новые подробности

25 июля на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. Пожарные были на месте в 20:07, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, на месте задействованы 58 человек личного состава, сотрудники местных исполнительных органов, 13 единиц техники, а также шесть водовозов.

Очевидцы рассказали, что огонь очень быстро распространяется по сухой траве. Дорога в сторону Кенсайского кладбища перекрыта полицейскими.

"Угроза перехода огня на частный сектор по улице Сарсенбаева снята. Тушение пожара осложнено темным временем суток, высокой сухой растительностью, крутым рельефом местности и отсутствием подъездных путей", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что на склоне горы полыхнул пожар в Алматы.