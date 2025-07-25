Пожар в горах Алматы: стали известны новые подробности
Фото: Zakon.kz
25 июля на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. Пожарные были на месте в 20:07, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, на месте задействованы 58 человек личного состава, сотрудники местных исполнительных органов, 13 единиц техники, а также шесть водовозов.
Очевидцы рассказали, что огонь очень быстро распространяется по сухой траве. Дорога в сторону Кенсайского кладбища перекрыта полицейскими.
"Угроза перехода огня на частный сектор по улице Сарсенбаева снята. Тушение пожара осложнено темным временем суток, высокой сухой растительностью, крутым рельефом местности и отсутствием подъездных путей", – рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что на склоне горы полыхнул пожар в Алматы.
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