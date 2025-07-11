Крупный пожар полыхнул в поместье Джорджа Клуни во Франции

Культура и шоу-бизнес

В поместье американского актера Джорджа Клуни во Франции произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, площадь возгорания составила около 300 кв. м.

"В пятницу, 11 июля, пожар вспыхнул на территории поместья американского актера Джорджа Клуни, расположенного в Бриньоле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось справиться с происшествием в течение часа.

Ранее сообщалось, что взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе.