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Культура и шоу-бизнес

Крупный пожар полыхнул в поместье Джорджа Клуни во Франции

крупный пожар полыхнул в поместье Джорджа Клуни во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 00:16 Фото: Facebook/George Clooney
В поместье американского актера Джорджа Клуни во Франции произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации BFMTV, площадь возгорания составила около 300 кв. м.

"В пятницу, 11 июля, пожар вспыхнул на территории поместья американского актера Джорджа Клуни, расположенного в Бриньоле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарным удалось справиться с происшествием в течение часа.

Ранее сообщалось, что взрыв удалось предотвратить пожарным в Таразе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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