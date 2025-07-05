Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем

Казахстанский продюсер Баян Алагузова 5 июля снова опубликовала нежное семейное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Продюсер находится на отдыхе в Турции. На кадрах она со своим мужем гуляет по территории отеля и купается в море.

Также Алагузова опубликовала фото, на котором позирует вместе с супругом и маленькими дочерьми.

Поклонники знаменитости оставили множество комментариев:

Какие сладкие! Счастья вам!

Как выросли принцессы!

Это и есть счастье!

Баян живет свою лучшую жизнь!

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры.

