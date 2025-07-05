Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 5 июля снова опубликовала нежное семейное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Продюсер находится на отдыхе в Турции. На кадрах она со своим мужем гуляет по территории отеля и купается в море.
Также Алагузова опубликовала фото, на котором позирует вместе с супругом и маленькими дочерьми.
Поклонники знаменитости оставили множество комментариев:
- Какие сладкие! Счастья вам!
- Как выросли принцессы!
- Это и есть счастье!
- Баян живет свою лучшую жизнь!
Ранее сообщалось, что Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры.
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