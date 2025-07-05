#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова опубликовала романтичное видео со своим мужем

Баян Алагузова, Турсен Алагузов, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 22:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 5 июля снова опубликовала нежное семейное видео на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Продюсер находится на отдыхе в Турции. На кадрах она со своим мужем гуляет по территории отеля и купается в море. 

Также Алагузова опубликовала фото, на котором позирует вместе с супругом и маленькими дочерьми. 

Поклонники знаменитости оставили множество комментариев:  

  • Какие сладкие! Счастья вам! 
  • Как выросли принцессы!
  • Это и есть счастье! 
  • Баян живет свою лучшую жизнь!

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Мейирхан Шерниязов сделал большое обращение после выхода на свободу
Культура и шоу-бизнес
16:04, Сегодня
Мейирхан Шерниязов сделал большое обращение после выхода на свободу
"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети
Культура и шоу-бизнес
13:48, Сегодня
"Я заплакала": видео дочери Дмитрия Маликова взорвало соцсети
Певец Amre представит Казахстан на "Интервидении"
Культура и шоу-бизнес
13:00, Сегодня
Певец Amre представит Казахстан на "Интервидении"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: