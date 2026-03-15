Астанчанин сделал предложение руки и сердца прямо на участке референдума

В Астане местный житель выбрал день проведения республиканского референдума, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. О необычном событии сообщили в Региональной службе коммуникаций (РСК) столицы, передает Zakon.kz.

Как стало известно, 15 марта астанчанка совершила важный выбор дважды: сначала проголосовала на участке по проекту новой Конституции, а сразу после выхода из здания ответила согласием на предложение руки и сердца.

Трогательный момент попал на видео: молодого человека поддержали окружающие, когда он вручил девушке кольцо и букет цветов под аплодисменты свидетелей события.

"Сегодня я сказала "да" дважды – своему выбору и предложению руки и сердца", – рассказала растроганная девушка.

Момент вызвал улыбки и поздравления у горожан, которые фотографировали пару.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше.

В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум.

Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".