Политика

Токаев поздравил президента Нигерии

Казахстан, Нигерия, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 16:50 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 октября 2025 года, поздравил президента Болу Ахмеда Тинубу с 65-летием независимости Федеративной Республики Нигерия, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, в телеграмме Токаев отметил дружеский характер казахско-нигерийских отношений и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества во благо народов двух стран.

1 октября 1960 года Нигерия, которая до этого была британской колонией в Западной Африке, стала независимым государством.

27 сентября Токаев поздравлял Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
