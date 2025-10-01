Токаев поздравил президента Нигерии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 1 октября 2025 года, поздравил президента Болу Ахмеда Тинубу с 65-летием независимости Федеративной Республики Нигерия, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды, в телеграмме Токаев отметил дружеский характер казахско-нигерийских отношений и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества во благо народов двух стран.

1 октября 1960 года Нигерия, которая до этого была британской колонией в Западной Африке, стала независимым государством.

