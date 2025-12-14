Стрельба в университете США: есть погибшие, преступник еще на свободе

Два человека погибли, несколько человек получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс штата Род-Айленд в США, сообщает Zakon.kz.

Браун – один из старейших и наиболее престижных частных университетов США. Информация о точном количестве пострадавших отсутствует. Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерная школа и физический факультет университета. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе, а сотрудники ФБР находятся на месте происшествия.

"Боже, благослови жертв и их семьи", – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп назвал смертельную стрельбу в Брауновском университете "ужасным событием" и "позором".

На сайте университета указано, что пострадавших доставили в местные больницы.

"Нам очень жаль сообщать, что мы получили подтвержденные данные о многочисленных жертвах стрельбы, но у нас пока нет информации об их состоянии, которой мы могли бы поделиться. Они доставлены в местные больницы", – говорится в сообщении.

В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии. Об этом рассказал мэр города Провиденс Бретт Смайли на пресс-конференции.

