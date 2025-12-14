#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Мир

Стрельба в университете США: есть погибшие, преступник еще на свободе

Стрельба в Брауновском университете, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 06:50 Фото: X/EricLDaugh
Два человека погибли, несколько человек получили ранения в результате стрельбы на территории Брауновского университета в городе Провиденс штата Род-Айленд в США, сообщает Zakon.kz.

Браун – один из старейших и наиболее престижных частных университетов США. Информация о точном количестве пострадавших отсутствует. Стрельба произошла возле здания Barus & Holley, семиэтажного комплекса, в котором расположены инженерная школа и физический факультет университета. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его проинформировали о стрельбе, а сотрудники ФБР находятся на месте происшествия.

"Боже, благослови жертв и их семьи", – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп назвал смертельную стрельбу в Брауновском университете "ужасным событием" и "позором".

На сайте университета указано, что пострадавших доставили в местные больницы.

"Нам очень жаль сообщать, что мы получили подтвержденные данные о многочисленных жертвах стрельбы, но у нас пока нет информации об их состоянии, которой мы могли бы поделиться. Они доставлены в местные больницы", – говорится в сообщении.

В стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека, восемь пострадали и находятся в критическом состоянии. Об этом рассказал мэр города Провиденс Бретт Смайли на пресс-конференции.

9 декабря во Флориде самолет совершил аварийную посадку на загруженную трассу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые
20:24, 27 августа 2025
В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые
В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек
17:31, 22 января 2023
В США в ходе массовой стрельбы погибли 10 человек
Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США
00:03, 03 сентября 2024
Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: