Станции метро Нью-Йорка затоплены из-за сильного шторма, накрывшего регион

Сильные ливни накрыли Нью-Йорк и Нью-Джерси еще 14 июля. Несмотря на то, что американские власти были предупреждены, стихийное бедствие многих застало врасплох, сообщает Zakon.kz.

В частности, поток воды хлынул на станцию "28 улица" на Манхэттене, из-за чего десятки людей оказались заблокированы. На некоторых линиях встали поезда, были перекрыты шоссе. В Нью-Джерси объявлен режим ЧС.

"Люди работали всю ночь, не покладая рук, чтобы мы могли обслуживать наших пассажиров", – рассказал CBS News New York председатель и генеральный директор MTA Джанно Либер.

Отмечается, что движение поездов возобновилось с серьезными задержками из-за того, что пассажиры оказались в затруднительном положении.

В соцсети распространяется видео со станции "28-я улица" в Челси, на котором видно, как вода хлынула из водостока и полностью затопила платформу, поскольку дренажная система метро оказалась переполнена.

"Нью-йоркская канализационная система, система ливневой канализации, пропускает около полутора-трех сантиметров осадков в час. Вчера вечером за этот час у нас выпало более 5 см осадков. В результате система забивается в метро", – пояснил Либер, добавив, что агентство откачало около 16 млн галлонов воды.

Пока американцы пытаются справиться с ливнями, Испанию охватила аномальная жара, которая унесла жизни более 1000 человек.