Более 1000 человек погибли из-за аномальной жары в Испании

Министерство здравоохранения Испании заявило, что на фоне аномальной жары, которая длилась с 16 мая по 13 июля 2025 года, в стране скончались боле тысячи человек, сообщает Zakon.kz.

По данным издания SRN News, июнь 2025 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Испании.

"Система MoMo (система мониторинга ежедневной смертности) Института Карлоса III приписала волнам жары в общей сложности 1180 случаев смерти в период с 16 мая по 13 июля 2025 года. Это более чем на 1035% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 114 смертей", – говорится в материале.

Кроме того, портал уточняет, что за этот период по всей стране был 76 раз активирован красный уровень опасности – максимальный в системе метеонаблюдения.

Согласно официальной статистике, 95% погибших на фоне жары были старше 65 лет, большинство – женщины. Также подтверждены 10 смертей от теплового удара. Из них пять – у пожилых людей, четверо скончавшихся были в возрасте от 52 до 62 лет, по одному случаю информация отсутствует.

Ранее синоптики предупредили алматинцев о 37-градусной жаре.

