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Мир

В Греции произошло кораблекрушение

Судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 06:36 Фото: greekcitytimes
14 июля судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса, сообщает Zakon.kz.

Согласно первоначальной информации, это было судно португальской береговой охраны, патрулировавшее район под эгидой Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Оно занималось поиском нелегальных мигрантов, чья лодка затонула днем ранее. Об этом передает Freek City Times.

На судне находились пять португальских членов экипажа и греческий "офицер связи". Все они поднялись на борт спасательной шлюпки и вскоре были доставлены в порт катером греческой береговой охраны.

По предварительным данным судно натолкнулось на риф.

Из-за масштабного наводнения в Каталонии два человека пропали без вести.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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