В Греции произошло кораблекрушение

14 июля судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса, сообщает Zakon.kz.

Согласно первоначальной информации, это было судно португальской береговой охраны, патрулировавшее район под эгидой Европейского агентства пограничной и береговой охраны. Оно занималось поиском нелегальных мигрантов, чья лодка затонула днем ранее. Об этом передает Freek City Times.

На судне находились пять португальских членов экипажа и греческий "офицер связи". Все они поднялись на борт спасательной шлюпки и вскоре были доставлены в порт катером греческой береговой охраны.

По предварительным данным судно натолкнулось на риф.

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