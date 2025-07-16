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Мир

Новое имя появилось на втором месте списка богатейших людей планеты: кто обогнал Цукерберга

миллиардер Ларри Эллисон , фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:19 Фото: flickr/Hartmann Studios
Сооснователь американской компании Oracle 80-летний Ларри Эллисон обогнал Марка Цукерберга и впервые занял второе место в списке богатейших людей мира, сообщает Zakon.kz.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 251,2 млрд долларов.

Эллисон обогнал основателя Meta Марка Цукерберга, который опустился на третью строчку. Первое место по-прежнему занимает глава Tesla Илон Маск с состоянием в 358 млрд долларов.

Как пишет runews24, резкий рост капитала Эллисона связан с ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта. Акции Oracle стали одним из главных бенефициаров этого бума, их стоимость выросла почти втрое. За последние месяцы Oracle заключила крупные контракты на облачные вычисления, в том числе с компанией OpenAI.

В Oracle  Эллисон владеет долей примерно в 35,4%. В 2018 году он купил 3 млн акций производителя электромобилей Tesla. В 2020 году его доля составляла примерно 2% компании. В декабре 2018-го вошел в совет директоров компании. 

Ранее Forbes представил 50 самых состоятельных женщин мира.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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