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Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

президент РК Касым-Жомарт Токаев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 13:09 Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав ему успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского Туркменистана".

Как сообщается, глава государства отметил значительный вклад Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, основанного на многовековых узах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

"Подчеркнув высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего взаимодействия", – следует из официального сообщения, распространенного в понедельник.

25 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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