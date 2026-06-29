Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил национального лидера туркменского народа с днем рождения, пожелав ему успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского Туркменистана".

Как сообщается, глава государства отметил значительный вклад Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, основанного на многовековых узах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

"Подчеркнув высокий уровень казахско-туркменских отношений, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы дальнейшего взаимодействия", – следует из официального сообщения, распространенного в понедельник.

25 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Наташу Пирц-Мусар с национальным праздником – Днем государственности Словении.