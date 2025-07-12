Протестующие бразильцы сожгли куклу в виде Трампа

11 июля жители крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу публично спалили чучело президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Поводом стал анонс Трампа о введении пошлин в 50% на бразильские товары, передает The Economic Times. Известно, что митинг был организован общественными организациями, а также профсоюзами и парламентариями из левых партий.

Чучелу Трампа дали в руку табличку: "Ненавижу Бразилию". Кроме того, на плакате была написана фамилия предыдущего президента Жаира Болсонару и нарисовано красное сердечко. Сейчас Болсонару обвиняют в попытке переворота против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Кроме куклы-чучела, жители также сожгли флаг США.

На днях президент США Дональд Трамп остался в восторге от уровня владения английским языком президентом Либерии.