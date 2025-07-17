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Мир

Родила от 13-летнего школьника: в США 34-летнюю учительницу обвиняют в растлении ребенка

учительницу обвиняют в растлении школьника, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 20:08 Фото: Zakon.kz
В Нью-Джерси 34-летнюю учительницу пятого класса по имени Лора Кэрон обвинили в растлении ребенка, сообщает Zakon.kz.

Согласно версии следствия, пишет New York Post, женщина помогала знакомым с воспитанием детей. Иногда она присматривала за братьями один-два раза в неделю, в это время они ночевали у нее дома.

Как уточняется, в 2016 году, когда, предположительно, она проявила свои наклонности, мальчики ненадолго переехали к ней жить. Она выделила им комнату на втором этаже, но нередко один из них (на тот момент ему было 11 лет) просыпался с ней в одной кровати.

Стражи порядка уверены, что педагог принимала с ним душ, в какой-то момент их застали за соитием.

Когда школьнику было 13 лет, Кэрон родила от него ребенка. При этом мальчик умолял знакомых, которые знали о ситуации, ничего не рассказывать окружающим. Пострадавший боялся, что у его "партнерши" начнутся проблемы, если кто-то еще будет в курсе их романа.

Сама учительница утверждает, что подобного не происходило.

Ранее в США мужчина, изнасиловавший подростка, признал вину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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