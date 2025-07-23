Насилие по согласию: 73-летнего австрийца осудили за растление 13-летней школьницы

В Австрии 73-летний мужчина арестован за сексуальное насилие над 13-летней школьницей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Salzburger Nachrichten, пенсионер помог матери с тремя детьми из Украины переехать в Австрию еще в 2022 году. Кроме того, он обеспечил их жильем. Однако в 2024 году пожилой мужчина стал приставать к одной из девочек, которой на тот момент было 13 лет. По его словам, та якобы ответила ему. После этого местный житель насиловал ее практически каждый день.

Когда девочка забеременела, мать убедила ее сделать аборт, несмотря на желание девочки выносить плод.

Согласно данным издания, в конце декабря 2024 года пенсионера арестовали.

В полиции говорят, что пожилой мужчина отрицал все обвинения, так как якобы бесплоден, но экспертиза не подтвердила эту информацию. Он предположил, что у матери девочки просто есть корыстный интерес.

В итоге австрийца приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчину обвинили в двух нападениях на девочек.