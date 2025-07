Заманивал к себе под пред пологом занятий: в США учителя подозревают в педофилии

По информации NBC South Florida, педагог был другом семьи одного из пострадавших. Мальчик рассказал, что мужчина стал проявлять к нему интерес довольно рано, а до сексуального насилия дошло, когда ребенку исполнилось девять лет.

По словам школьника, "монстр" несколько лет издевался над ним и заставлял смотреть видео непристойного характера. Он также утверждает, что Бенавенте приводил к себе и других мальчиков из школы.

По версии сотрудников правоохранительных органов, учитель заманивал к себе детей, используя занятия как предлог. Сколько человек пострадали от действий Бенавенте, точно неизвестно.

Согласно данным издания, еще в 2000 году подозреваемого обвиняли в насилии над другим мальчиком. Ему было 14 лет, и, как в случае с "более поздним" пострадавшим, Бенавенте включал видео сексуального характера, когда они оставались вдвоем.

Несмотря на обвинения, педагог продолжал работать и в 2002 году стал Учителем года.

После того, как стало известно о втором пострадавшем, Бенавенте арестовали, ему отказали в освобождении под залог.

According to the arrest report, Miguel Benavente, 57, is accused of sexually assaulting a minor under 12 years old.



