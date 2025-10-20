#АЭС в Казахстане
Мир

Пожилой учитель, причастный к детской проституции, обманул систему в Японии

обвиненный в причастности к детской проституции педагог обманул систему в Японии, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 20:15 Фото: pixabay
В Японии 66-летнего учителя Масахито Кондо арестовали за предполагаемое использование поддельной лицензии на преподавание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Japan Times, предполагается, что он несколько раз менял фамилию, чтобы не попадать в национальный реестр педагогов, наказанных за преступления против половой неприкосновенности детей.

Согласно данным издания, Кондо предоставил копию поддельной лицензии в совет по образованию префектуры Фукуока для устройства помощником учителя в средней школе. При этом мужчину в 2005 году арестовывали за причастность к делу о детской проституции. С того момента его лицензия на преподавание была аннулирована и не возобновлялась. Но мужчина еще минимум три раза менял фамилии и получал разрешение работать с детьми.

Ранее сообщалось, что 27-летнюю британку Сианн Коули приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, находившимся у нее под присмотром. Она прижигала ребенка сигаретами и давала собачий корм.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
