Пожилой учитель, причастный к детской проституции, обманул систему в Японии

В Японии 66-летнего учителя Масахито Кондо арестовали за предполагаемое использование поддельной лицензии на преподавание, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Japan Times, предполагается, что он несколько раз менял фамилию, чтобы не попадать в национальный реестр педагогов, наказанных за преступления против половой неприкосновенности детей.

Согласно данным издания, Кондо предоставил копию поддельной лицензии в совет по образованию префектуры Фукуока для устройства помощником учителя в средней школе. При этом мужчину в 2005 году арестовывали за причастность к делу о детской проституции. С того момента его лицензия на преподавание была аннулирована и не возобновлялась. Но мужчина еще минимум три раза менял фамилии и получал разрешение работать с детьми.

