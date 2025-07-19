Трамп обвинил известного медиамагната в клеве из-за рисунка женщины
Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 18 июля подал судебный иск на 10 млрд долларов против владельца газеты The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока, сообщает Zakon.kz.
Также в иск попали сам медиахолдинг News Corporation и двое журналистов, которые опубликовали информацию о фривольном подарке, который Трамп якобы преподнес финансисту Джеффри Эпштейну.
"Истец требует судебного решения против ответчиков о возмещении ущерба в размере не менее 10 млрд", – говорится в иске, полный текст которого опубликовало издание Deadline.
Согласно тексту документа, рисунок обнаженной женщины и сопроводительное письмо, которые, как утверждали в WSJ, нарисовал и подарил Трамп, никогда не существовали.
Тем временем Трамп заявил, что его иск против Мердока был подан не только в его личных интересах, но и в якобы в интересах американского народа.
"Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжить отстаивать интересы всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ", – написал он в соцсети Truth Social.
Ранее миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.
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