#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
533.61
621.07
6.78
Мир

Трамп обвинил известного медиамагната в клеве из-за рисунка женщины

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 12:07 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 18 июля подал судебный иск на 10 млрд долларов против владельца газеты The Wall Street Journal (WSJ) Руперта Мердока, сообщает Zakon.kz.

Также в иск попали сам медиахолдинг News Corporation и двое журналистов, которые опубликовали информацию о фривольном подарке, который Трамп якобы преподнес финансисту Джеффри Эпштейну.

"Истец требует судебного решения против ответчиков о возмещении ущерба в размере не менее 10 млрд", – говорится в иске, полный текст которого опубликовало издание Deadline.

Согласно тексту документа, рисунок обнаженной женщины и сопроводительное письмо, которые, как утверждали в WSJ, нарисовал и подарил Трамп, никогда не существовали.

Тем временем Трамп заявил, что его иск против Мердока был подан не только в его личных интересах, но и в якобы в интересах американского народа.

"Этот иск подан не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжить отстаивать интересы всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные действия фейковых новостных СМИ", – написал он в соцсети Truth Social.

Ранее миллиардер Илон Маск вновь призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ
Мир
11:38, Сегодня
В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ
Первую с 2011 года АЭС планируют построить в Японии
Мир
10:17, Сегодня
Первую с 2011 года АЭС планируют построить в Японии
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Мир
06:59, Сегодня
Россия вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: