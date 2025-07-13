Маск призвал Трампа опубликовать связанные с Эпштейном файлы
Фото: flickr/Daniel Oberhaus
Миллиардер Илон Маск призвал президента США Дональда Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает Zakon.kz.
Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети X.
"Серьезно, он произнес слово "Эпштейн" шесть раз, пока призывал всех прекратить говорить об Эпштейне. Просто опубликуйте файлы, как и обещали", – заявил Маск, описывая поведение Трампа.
Seriously.— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2025
He said "Epstein" half a dozen times while telling everyone to stop talking about Epstein.
Just release the files as promised.
В начале июля 2025 года миллиардер согласился с призывом опубликовать неотредактированные материалы по делу Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними девушками.
Ранее Трамп посчитал "список Эпштейна" творением демократов. Президент США задался вопросом, зачем публиковать документы, которые, по его словам, "были написаны" бывшим американским лидером Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.
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