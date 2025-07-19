Автомобиль влетел в толпу в Лос-Анджелесе: пострадали 20 человек

Авария произошла на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. По меньшей мере четыре-пять человек находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации местной пожарной службы, еще от восьми до десяти человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.

Car plows into crowd in Los Angeles, injuring at least 20

Emergency services descended on Santa Monica Boulevard in East Hollywood after a vehicle smashed into pedestrians at around 2am local time.#LosAngeles #Emergency #SantaMonica #EastHollywood #CarCrash #LAFireDepartment pic.twitter.com/aDvPj3IeO5 — Europe Cognizant (@EuropeCognizant) July 19, 2025

О причинах ЧП информации нет. Был ли наезд намеренным и задержан ли водитель, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке в Германии.