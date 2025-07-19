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Мир

Автомобиль влетел в толпу в Лос-Анджелесе: пострадали 20 человек

полиция, США, ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 17:00 Фото: Х/JohnCremeansX
Авария произошла на бульваре Санта-Моника в восточной части Голливуда. По меньшей мере четыре-пять человек находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации местной пожарной службы, еще от восьми до десяти человек находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно.

О причинах ЧП информации нет. Был ли наезд намеренным и задержан ли водитель, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке в Германии.

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Андрей Дюсупов
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