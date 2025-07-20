Сиделка разбогатела спустя сутки после тайной свадьбы с миллионером, потому что он умер

В Ирландии разгорелся скандал после того, как женщина, ухаживавшая за 75-летним фермером-миллионером, стала его единственной наследницей всего через день после заключения брака, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, в январе 2023 года у пожилого ирландца Джо Грогана выявили рак крови. Несмотря на тяжелое состояние, 14 апреля того же года он втайне от семьи женился на своей сиделке – 49-летней Лизе Флаэрти. О своих отношениях и свадьбе пара никому не сообщала.

Спустя всего сутки после бракосочетания Гроган скончался. По закону, все его имущество, в том числе ферма площадью 89 гектаров стоимостью около 5,5 млн евро, перешло новоиспеченной вдове.

Родственники умершего потребовали расследовать обстоятельства его смерти. Однако ирландские власти отказали, сославшись на то, что причиной смерти, вероятнее всего, стала инфекция, а не внешнее вмешательство.

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