Возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как привлечь в свою жизнь миллиардера

Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова дала совет подписчицам, как привлечь в свою жизнь миллиардера, сообщает Zakon.kz.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

"Ответ всегда один – сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем", – поделилась блогерша.

Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака.

Ранее сам Павел Дуров раскрыл секрет успеха.