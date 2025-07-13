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Возлюбленная Павла Дурова раскрыла, как привлечь в свою жизнь миллиардера

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 06:59 Фото: Telegram-канал Юлии Вавиловой
Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова дала совет подписчицам, как привлечь в свою жизнь миллиардера, сообщает Zakon.kz.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

"Ответ всегда один – сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем", – поделилась блогерша.

Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака.

Ранее сам Павел Дуров раскрыл секрет успеха.

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Аксинья Титова
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