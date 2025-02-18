Скандал из-за свадьбы дочери: Волочкова резко ответила жене экс-супруга

В семье российской балерины Анастасии Волочковой разгорелся скандал из-за свадьбы дочери Ариадны. Танцовщица хочет устроить наследнице пышное торжество. А по словам Елены Николаевой – супруги бывшего мужа балерины Игоря Вдовина, молодые хотят отметить свадьбу скромно, сообщает Zakon.kz.

14 февраля 2025 года стало известно, что свадьба дочери Волочковой состоится 26 апреля в ее родном Санкт-Петербурге. Как отметила балерина, Ариадна захотела такую же "царскую свадьбу", какая была у родителей. Все расходы по организации торжества 49-летняя артистка взяла на себя и заявила, что Николаева решила пропиариться на свадьбе ее дочери.

Сегодня Волочкова вновь высказалась о роскошной свадьбе дочери.

"У нас с Аришей даже ножки всегда были похожи стройностью. Только прошли годы, и Ариадна уже невеста. Ей 19,5 лет. Роскошную свадьбу я организовываю ей в конце апреля в моем родном Санкт-Петербурге в Золотом зале Особняка Мясникова. Все прекрасно!" – написала Анастасия 18 февраля в своем Instagram.

И в этот раз балерина высказалась о жене экс-супруга.

"Но мне непонятно, почему тетя, являющаяся женой моего бывшего мужа... продолжает пиариться и на этом событии, и не только на мне, но и на моей дочери, к которой она не имеет никакого отношения! У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб... Мне-то привычно, когда люди пиарятся на моем имени за неимением своего. Но причем тут Ариадна? А при том, что у нее тоже фамилия Волочкова", – считает она.

По мнению Волочковой, Николаева лезет в ее семью, потому что у нее "не было такой изысканной свадьбы".

"Но меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой, или нет. Моя была царской в Екатерининском дворце и в Юсуповском в Москве. Свадьба моей Ариадны будет под стать. Жила бы эта женщина своей жизнью, а не нашей. Видимо, это тяжело. Просто эти жалкие потуги с ее стороны выглядят очень дико, дешево и просто глупо", – заключила Анастасия.

Ранее 19-летняя дочь Анастасии Волочковой высказалась о конфликтах с матерью.