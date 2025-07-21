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Мир

Китаянка попала в больницу из-за кардинального похудения на "розовых таблетках"

похудение, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 20:37 Фото: pixabay
39-летняя жительница Шанхая была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за японских слабительных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Paper, женщину не устраивало, что она весила 80 кг, поэтому она решила пойти на кардинальные меры и стала принимать в день до 200 "розовых таблеток" – японское безрецептурное слабительное с активным веществом бисакодилом. Благодаря этому методу китаянка похудела до 40 кг, но в итоге оказалась на больничной койке.

Отмечается, что ее случаем заинтересовался гастроэнтеролог Чэнь Ции, который описал анамнез пациентки. Согласно его данным, пострадавшая на протяжении восьми лет боролась с запорами после диет, бесконтрольно используя различные слабительные. В результате у нее развились анорексия, сильное недоедание и атрофия кишечника.

Теперь, уточняет издание, пациентке требуется поэтапное хирургическое вмешательство. Сначала врачи сформируют стому для стабилизации состояния и набора веса, а затем через несколько месяцев проведут реконструктивную операцию на кишечнике.

Доктор Чэнь Ции заявил, что это не единичный случай. По его словам, все больше молодых женщин в возрасте 30-40 лет обращаются за помощью после бесконтрольного приема "розовых таблеток".

Ранее сообщалось, что стоит за пищевым минимализмом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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