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Мир

В Японии мужчина около 10 лет хранил тело умершей матери в квартире

в Японии мужчина 10 лет хранил тело погибшей матери в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 18:49 Фото: pixabay
В японском городе Кобе полиция арестовала 60-летнего Такехису Мияваки, который годами жил с телом покойной матери, боясь сообщить о ее смерти из-за социофобии. Тело 95-летней женщины пролежало в квартире около 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание SCMP, в мае 2025 года местный чиновник заметил Мияваки на улице и задал вопрос о самочувствии его матери, но тот уклонился от разговоров, что вызвало подозрения, и служащий вызвал полицию.

Отмечается, что квартира была захламлена мусором. Во время обыска в туалете стражи порядка обнаружили скелет. По ловам Мияваки, он понял, что его мать умерла, но не обращался в полицию и не выносил тело, так как страдает социофобией и сильно боится контактировать с людьми.

Согласно опубликованной информации, ДНК-тест показал, что скелет принадлежит именно его матери, никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. В данное время полиция продолжает расследование.

Ранее в Алматы спустя три года раскрыли убийство: тело жертвы нашли во время раскопок.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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