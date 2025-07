В Японии мужчина около 10 лет хранил тело умершей матери в квартире

Как пишет издание SCMP, в мае 2025 года местный чиновник заметил Мияваки на улице и задал вопрос о самочувствии его матери, но тот уклонился от разговоров, что вызвало подозрения, и служащий вызвал полицию.

Отмечается, что квартира была захламлена мусором. Во время обыска в туалете стражи порядка обнаружили скелет. По ловам Мияваки, он понял, что его мать умерла, но не обращался в полицию и не выносил тело, так как страдает социофобией и сильно боится контактировать с людьми.

Согласно опубликованной информации, ДНК-тест показал, что скелет принадлежит именно его матери, никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено. В данное время полиция продолжает расследование.

🚨 Japanese Man Arrested for Hiding Mother's Corpse for 10 Years Due to Social Phobia



Police in Kobe City, Japan, have arrested 60-year-old Takehisa Miyawaki for corpse abandonment after discovering the remains of his 95-year-old mother in her apartment. Miyawaki admitted that… pic.twitter.com/ASouBSsrLt