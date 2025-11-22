Мужчина мумифицировал тело матери, чтобы получать ее пенсию

В Италии мужчина три года прятал тело умершей матери и получал ее пенсию. Когда срок действия удостоверения личности умершей истек, сын явился в ЗАГС, переодевшись в женщину, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, 57-летний медбрат из Борго-Вирджилио, города с населением чуть более 15 000 человек в провинции Мантуя, мумифицировал тело матери и хранил его три года, пишет RaiNews 21 ноября 2025 года.

Он явился в ЗАГС под видом женщины, чтобы продлить срок удостоверения личности, однако парик и одежда не обманули сотрудников, которые вызвали местную полицию.

Мужчина сейчас находится под следствием, но не задержан. Прокуратура Мантуи обвиняет его в сокрытии тела, выдаче себя за другое лицо и мошенничестве.

Согласно имеющимся данным, смерть пожилой женщины по естественным причинам наступила в 2022 году. Медбрат, используя свои профессиональные медицинские знания, удалил из тела жидкость, тем самым запустив процесс мумификации и предотвратив разложение.

Все шло гладко, пока несколько дней назад мужчина не обнаружил, что срок действия удостоверения личности его матери истек, и ему необходимо его продлить, чтобы продолжать получать пенсию, зачисленную на ее банковский счет.

30 октября в Алматы произошло убийство женщины, подозреваемый – сын погибшей.