В Астане мужчину обвинили в двух нападениях на девочек: реакция полиции

Стало известно о двух случаях нападения на несовершеннолетних девочек в Астане. В этом обвинили одного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной изначально информации в соцсетях, мужчина напал на двух сестер, которые возвращались из магазина.

"Старшей девочке – 12, младшей – 2 годика, дети вышли в соседний магазин и неизвестный мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, начал приставать, тянуть за руку старшую, когда дети были уже рядом с домом. В какой-то момент он начал целовать за шею и хватать за грудь девочку, также целовал младшую, девочка дала отпор, он повалил на землю. От испуга девочка была дезориентирована и шокирована от происходящего, на секунды она прекратила сопротивление, в этот момент мужчина повалил на землю младшую девочку, и старшая сестра громко закричала, схватила ребенка, и смогла вырваться. Они добежали до подъезда, там стояли трое мужчин, соседи по дому, увидев их, подозреваемый, громко ругаясь и матерясь, сразу хотел убежать, но соседи за ним погнались и задержали. Несколько мужчин задержали подозреваемого и удерживали, пока не приехала полиция. Родители детей трижды вызывали полицию, подозреваемого задержали и водворили в ИВС", – говорится в публикации правозащитной организации.

К ней прилагались и фотографии травм, полученных девочками при нападении.

22 июля стало известно, что задержанному вменили статью за ругань в общественном месте и подвергли административному аресту на 15 суток.

Кроме того, общественники заявили, что напавший на этих девочек мужчина до этого сделал то же самое с другими детьми.

"Мужчина, который напал на девочек в Астане, как выяснилось, за день до этого напал на двух подружек и его отпустили в полиции Астаны. Он пообещал детям котенка и увел с детской площадки. Обратите внимание. Его отпустили вечером, он уже днем сразу же нападает на других детей...", – указано в публикации.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, проводится всесторонняя проверка.

"В рамках дела изучаются записи с камер видеонаблюдения, назначены все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина помещен в специальный приемник. Окончательная правовая квалификация его действий будет дана по результатам проверок", – прокомментировали в ДП.

18 июля стало известно, что казахстанца посадили пожизненно за развращение несовершеннолетней племянницы.