Самолет потерпел крушение в Павлодарской области: погиб пилот

Легкий многоцелевой самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области. На борту находились два члена экипажа, один из которых погиб, сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром, 27 мая 2026 года, произошло крушение самолета в районе села Железинка. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан, Ан-2 выполнял авиационно-химические работы.

По предварительным данным, борт задел линии электропередачи.

"На борту находились два члена экипажа. Один пилот погиб, второго спасатели извлекли из самолета – он находится в сознании", – стали известны подробности трагедии.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники ДЧС, медики и специалисты Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

В Министерстве транспорта также сообщили, что самолет Ан-2 эксплуатировался ОЮЛ "Эксплуатанты легкой и сверхлегкой авиации" (ЭЛИСА).

