Пассажирский самолет потерпел крушение в России

24 июля 2025 года в Амурской области Российской Федерации пропал пассажирский самолет Ан-24, сообщает Zakon.kz.

На борту самолета авиакомпании "Ангара" было 43 пассажира. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында и перестал выходить на связь в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тынды.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе, пишет ТАСС. Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.

В результате поисков горящие обломки Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.





"В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии", – сказал ТАСС источник.

23 июля в Италии на трассу с оживленным движением упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека – 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли.