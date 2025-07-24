#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.64
631.56
6.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.64
631.56
6.85
Мир

Пассажирский самолет потерпел крушение в России

самолет Ан-24, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:02 Фото: wikimedia
24 июля 2025 года в Амурской области Российской Федерации пропал пассажирский самолет Ан-24, сообщает Zakon.kz.

На борту самолета авиакомпании "Ангара" было 43 пассажира. Он следовал по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында и перестал выходить на связь в Амурской области в нескольких километрах от аэропорта города Тынды.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе, пишет ТАСС. Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды.

В результате поисков горящие обломки Ан-24 обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.


"В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Будут рассмотрены и другие версии", – сказал ТАСС источник. 

23 июля в Италии на трассу с оживленным движением упал легкомоторный самолет. На борту находились два человека – 75-летний мужчина и 60-летняя женщина. Они погибли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в вооруженный: что известно к этому часу
Мир
12:23, Сегодня
Конфликт между Таиландом и Камбоджей перешел в вооруженный: что известно к этому часу
Голосовые и видеозвонки на WhatsApp запретили в Африке
Мир
04:06, 24 июля 2025
Голосовые и видеозвонки на WhatsApp запретили в Африке
Из отеля в США куда-то исчезли павлины
Мир
02:59, 24 июля 2025
Из отеля в США куда-то исчезли павлины
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: