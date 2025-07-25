Часть высотки рухнула в результате взрыва в российском городе: есть погибшие

В городе Саратове Российской Федерации 25 июля 2025 года произошел взрыв в 10-этажном доме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, сообщение о происшествии в доме по улице Блинова поступило в начале второго (по времени Астаны). В оперативных службах сообщили, что произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж. Существует угроза дальнейшего обрушения.

По информации ИА "Взгляд-инфо", обрушилась практически вся секция подъезда. Предварительной причиной мог стать взрыв бытового газа без последующего горения.

По предварительной информации, в результате ЧП погибли три человека, в том числе ребенок. Ведутся поиски людей, которые могли остаться под завалами. Telegram-канал Baza пишет о пострадавших прохожих, на которых упали обломки дома. Также сообщается о пяти пострадавших, которых достали из-под завалов.

Момент взрыва попал на видео.

По предварительным данным, повреждения получили или полностью разрушены более 30 квартир.

24 июля в России рухнул Ан-24, обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды в Амурской области. На борту находились 49 человек, все погибли.

