Пожар разгорелся в высотке Астаны: спасены дети

Утром 17 января на 10-м этаже в 14-этажном жилом доме по пр. Б. Момышулы Алматинского района разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, пожарные выехали по повышенному рангу.

"По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что открытым пламенем охвачен балкон. Звено газодымозащитной службы проводит разведку и тушение", – говорится в сообщении.

Огнеборцами с верхних этажей эвакуированы восемь человек, из соседней квартиры спасены два ребенка.

"Пожар полностью ликвидирован", – передает пресс-служба ведомства.

