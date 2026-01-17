Пожар разгорелся в высотке Астаны: спасены дети
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 17 января на 10-м этаже в 14-этажном жилом доме по пр. Б. Момышулы Алматинского района разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, пожарные выехали по повышенному рангу.
"По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что открытым пламенем охвачен балкон. Звено газодымозащитной службы проводит разведку и тушение", – говорится в сообщении.
Огнеборцами с верхних этажей эвакуированы восемь человек, из соседней квартиры спасены два ребенка.
"Пожар полностью ликвидирован", – передает пресс-служба ведомства.
