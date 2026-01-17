#Казахстан в сравнении
Общество

Пожар разгорелся в высотке Астаны: спасены дети

Пожарная часть Астаны, пожарная часть в Астане, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 08:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 17 января на 10-м этаже в 14-этажном жилом доме по пр. Б. Момышулы Алматинского района разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, пожарные выехали по повышенному рангу.

"По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что открытым пламенем охвачен балкон. Звено газодымозащитной службы проводит разведку и тушение", – говорится в сообщении.

Огнеборцами с верхних этажей эвакуированы восемь человек, из соседней квартиры спасены два ребенка.

"Пожар полностью ликвидирован", – передает пресс-служба ведомства.

В Алматы порядка 200 сотрудников ДЧС пожарных-спасателей награждены ведомственными медалями I, II и III степеней "За безупречную службу".

Фото Алия Абди
Алия Абди
