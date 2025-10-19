17 человек погибли в Бразилии в результате страшного ДТП

Пассажирский автобус на северо-востоке Бразилии врезался в песчаную насыпь и перевернулся, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в автобусе находилось около 30 пассажиров. Число пострадавших, доставленных в близлежащие больницы, пока не установлено, пишет ABC News.

Автобус попал в ДТП 18 октября 2025 года. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Затем он вернулся на нужную полосу, но врезался в песчаную насыпь, в результате чего автомобиль перевернулся.

Причины аварии расследуются. Водитель получил незначительные травмы, тест на алкоголь дал отрицательный результат.

В сентября 2025 года джип въехал в толпу зрителей во время военного парада в Бразилии.