Мир

17 человек погибли в Бразилии в результате страшного ДТП

ДТП в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 10:08 Фото: poder360.com.br
Пассажирский автобус на северо-востоке Бразилии врезался в песчаную насыпь и перевернулся, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в автобусе находилось около 30 пассажиров. Число пострадавших, доставленных в близлежащие больницы, пока не установлено, пишет ABC News.

Автобус попал в ДТП 18 октября 2025 года. По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Затем он вернулся на нужную полосу, но врезался в песчаную насыпь, в результате чего автомобиль перевернулся.

Причины аварии расследуются. Водитель получил незначительные травмы, тест на алкоголь дал отрицательный результат.

В сентября 2025 года джип въехал в толпу зрителей во время военного парада в Бразилии.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
