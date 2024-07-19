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Как не подцепить инфекцию, спасаясь от жары в общественном бассейне

Бассейн , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 09:43 Фото: pixabay
Казахстанцы, которым не удалось этим летом выбраться к морю, нередко прячутся от зноя в бассейнах. Однако сколь манящими не были бы прохладные воды, следует помнить об их подчас "богатом внутреннем мире" и мерах предосторожности. Zakon.kz делится полезными советами.

Хлебнешь – козленочком станешь

Начнем с очевидного. Как и в поучительной сказке, в реальности глотать водицу из "копытца" ни в коем случае нельзя: мало того, что она хлорированная, так еще и содержит продукты взаимодействия хлора с грязью, косметикой и, пардон, биологическими жидкостями. Кстати, как раз эти продукты и одаривают водоемы характерным запахом.

Под водой , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 09:43

Фото: pixabay

Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют плотнее сжать зубы, а в идеале не нырять и не плескаться в бассейне, если только он не ваш личный.

С широко закрытыми глазами

О том, что изучать глубины без специальных средств – плохая идея, даже говорить не будем. Особенно в этом плане опасны резервуары, доступ к которым имеют купальщики всех возрастов: в таких с большей вероятностью будут жить и процветать "детские" болячки вроде конъюнктивита.

Впрочем, справиться с проблемой помогут обыкновенные очки для плавания. Главное, чтоб они были по размеру, плотно прилегали к лицу и не пропускали воду.

Очки для плавания , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 09:43

Фото: pixabay

На отдыхе или тренировке пейте достаточное количество жидкости для нормальной работы слезных желез.

Важно! Не плавайте в контактных линзах. Они лишь увеличат вероятность воспаления глаз.

Правила личной гигиены

Все мы осознаем необходимость принятия душа сразу после купания. Однако специалисты говорят, что делать это по возможности лучше не единожды, а каждый час, а бонусом – промыть кипяченой водой нос, прополоскать горло.

Гигиена , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 09:43

Фото: pixabay

Купальник врачи советуют выбирать максимально закрытый.

Людям, часто посещающим бассейн, пригодится и резиновая шапочка.

С заботой о ближних

Дабы самому не стать источником заразы и вредоносных веществ, перед погружением тщательно вымойте тело с мылом и мочалкой. Дамам желательно удалить косметику.

Не забывайте о своевременном посещении туалета.

Откажитесь от посещения бассейна, если испытываете проблемы с желудочно-кишечным трактом или чувствуете, что приболели.

Внимательно следите за своими детьми.

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