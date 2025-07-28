Побережье туристической страны сотрясло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у побережья Индонезии на Никобарских островах. Они являются частью индийской союзной территории, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 282 км к северо-западу от города Банда-Ачех с населением около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и ущербе не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось о том, что на райском острове произошло тройное убийство.

По словам комиссара полиции Фица Бейли, в деле замешаны по меньшей мере четверо подозреваемых, но пока никто не арестован. Власти призвали гаитянскую общину к сотрудничеству с полицией, заявив, что некоторые из них знают, как оружие контрабандой переправляется на острова.