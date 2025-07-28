На райском острове произошло тройное убийство

На британских островах Теркс и Кайкос погибли трое молодых людей. Власти называют это первым массовым расстрелом на территории Великобритании в новейшей истории. Еще 10 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, инцидент произошел в популярном ночном клубе на Провиденсьялесе, главном острове архипелага, рано утром 27 июля. Премьер-министр территории Чарльз Вашингтон Майсик назвал стрельбу "бандитским убийством".

По словам комиссара полиции Фица Бейли, в деле замешаны по меньшей мере четверо подозреваемых, но пока никто не арестован. Власти призвали гаитянскую общину к сотрудничеству с полицией, заявив, что некоторые из них знают, как оружие контрабандой переправляется на острова Теркс и Кайкос.

Исполняющая обязанности губернатора Аня Уильямс сообщила, что больница в Провиденсьялесе закрыта на карантин, чтобы защитить пациентов, проходящих лечение от травм. Она добавила, что по меньшей мере двое пострадавших были отправлены за границу для дальнейшего лечения.

Теркс и Кайкос – заморская территория Великобритании – расположена примерно в 300 км к северу от Гаити и Доминиканской Республики. По оценкам, здесь проживает около 10 900 гаитян, что составляет треть населения.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, около 80% гаитян проживают на острове Провиденсьялес, а 20% имеют постоянное место жительства.

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