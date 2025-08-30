Камчатку сотрясло сильное землетрясение
Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в Камчатском крае России, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр толчков располагался в 426 км от Петропавловска-Камчатского.
Очаг стихии залегал на глубине 30,8 км.
Ранее сообщалось, что более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере.
Как пишут иностранные СМИ, государство оказало помощь более 15 тыс. домохозяйств с общей численностью населения в 47 тыс. человек. Им предоставлено около 650 т зерна, включая кукурузу, рис и просо.
