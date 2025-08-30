#АЭС в Казахстане
Мир

Камчатку сотрясло сильное землетрясение

Природа, трава, небо, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 01:30 Фото: pixabay
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали в Камчатском крае России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр толчков располагался в 426 км от Петропавловска-Камчатского.

Очаг стихии залегал на глубине 30,8 км.

Ранее сообщалось, что более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере. 

Как пишут иностранные СМИ, государство оказало помощь более 15 тыс. домохозяйств с общей численностью населения в 47 тыс. человек. Им предоставлено около 650 т зерна, включая кукурузу, рис и просо.

Аксинья Титова
