#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
546.36
630.44
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
546.36
630.44
6.7
Мир

Стоматолог расправился с женой с помощью протеиновых коктейлей

Напиток, протеин, трубочка, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 05:30 Фото: pexels
В американском штате Колорадо бывший стоматолог Джеймс Крейг получил пожизненное заключение за убийство жены с помощью ядовитых протеиновых коктейлей, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 30 июля суд присяжных в Колорадо признал бывшего стоматолога виновным в убийстве своей жены. Он подсыпал в ее протеиновые коктейли ядовитое вещество, в состав которого входил препарат, обнаруженный в глазных каплях.

47-летнего мужчину признали виновным в убийстве первой степени, совершенном в марте 2023 года в отношении 43-летней Анджелы Крейг.

Фото: Facebook

В заключительных прениях 29 июля прокурор Майкл Мауро заявил, что Крейг, отец шестерых детей, убил свою жену после того, как изменял ей на протяжении 23 лет, а затем разработал смертельный план, чтобы расторгнуть брак.

Анджелу Крейг госпитализировали 15 марта 2023 года. Она умерла через три дня после сильного приступа. По словам следствия, в убийстве женщины были и финансовые мотивы – Крейг хотел получить деньги жены.

Ранее мы писали о необычном случае, когда женщина назвала своего убийцу на стриме в TikTok.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мужчина узнал, что он приемный, когда судился с сестрой из-за наследства
Мир
06:30, Сегодня
Мужчина узнал, что он приемный, когда судился с сестрой из-за наследства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: