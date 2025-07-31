Стоматолог расправился с женой с помощью протеиновых коктейлей

В американском штате Колорадо бывший стоматолог Джеймс Крейг получил пожизненное заключение за убийство жены с помощью ядовитых протеиновых коктейлей, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 30 июля суд присяжных в Колорадо признал бывшего стоматолога виновным в убийстве своей жены. Он подсыпал в ее протеиновые коктейли ядовитое вещество, в состав которого входил препарат, обнаруженный в глазных каплях.

47-летнего мужчину признали виновным в убийстве первой степени, совершенном в марте 2023 года в отношении 43-летней Анджелы Крейг.

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В заключительных прениях 29 июля прокурор Майкл Мауро заявил, что Крейг, отец шестерых детей, убил свою жену после того, как изменял ей на протяжении 23 лет, а затем разработал смертельный план, чтобы расторгнуть брак.

Анджелу Крейг госпитализировали 15 марта 2023 года. Она умерла через три дня после сильного приступа. По словам следствия, в убийстве женщины были и финансовые мотивы – Крейг хотел получить деньги жены.

Ранее мы писали о необычном случае, когда женщина назвала своего убийцу на стриме в TikTok.