Казахстанец жестоко расправился с маленьким сыном сожительницы

Житель Костаная предстанет перед судом за жестокое убийство несовершеннолетнего, ему грозит пожизненный срок, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры Костанайской области, 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы. А после убийства избил и ее.

"28 февраля т. г. прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу. Деяния подозреваемого квалифицированы по ст. 99 ч. 2 п. п. 3), 5),14) от 108-1 ч. 1 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии, и причинение легкого вреда здоровью). Санкция статей предусматривает наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", – сказано в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

23 марта стало известно, что в городе Кандыагаше Актюбинской области обнаружили тела двух маленьких детей. В их убийстве подозревают мать, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии послеродовой депрессии.