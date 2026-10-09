Мужчина расправился с женой и заставил маленьких детей ему помогать

Бывший сотрудник службы пробации и условно-досрочного освобождения штата Миссури (США), который работал в исправительном учреждении штата, предположительно убил жену на глазах у своих детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, 44-летний Джонатан Г. Хьюстон был арестован после того, как одна из его дочерей позвонила в службу 911 из отеля и тихонько прошептала диспетчерам, что ее отец "похитил" ее и шестерых братьев и сестер и годами подвергал их физическому насилию.

Сотрудники полиции отреагировали на сообщение и 4 октября обнаружили детей в отеле Baymont Inn & Suites в городе Кингдом-Сити.

Один из детей рассказал полицейским, что за 10 месяцев до этого отец задушил их 37-летнюю мать Аунику С. Хьюстон в их присутствии. Во время нападения Хьюстон схватил свою жену за горло, заставил одного ребенка облить ее ноги горячей водой, а другого – закрыть ей рот, чтобы заглушить крики.

Как следует из судебных документов, Хьюстон запер троих младших детей в ванной комнате и велел им включить громкую музыку, чтобы они не слышали крики матери. По версии следствия, мужчина положил тело своей жены в мусорный мешок и выбросил его в контейнер на территории отеля.

Хьюстон спланировал убийство заранее. По данным правоохрательных органов, его дети взяты под опеку.

Ранее мы писали о том, что американскую учительницу обвинили в сексуальных преступлениях против школьника.