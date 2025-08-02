В Иране трем мужчинам ампутировали пальцы за воровство
Как пишет Daily Mail, мужчины были признаны "профессиональными ворами" и имели более 40 частных истцов в четырех различных провинциях.
Наказание было исполнено путем ампутации четырех пальцев правой руки, за исключением большого пальца. По версии иранской стороны, осужденные отказались сотрудничать с потерпевшими и не вернули похищенные ценности, в основном – золотые украшения, что могло бы позволить им рассчитывать на смягчение приговора.
Международные правозащитные организации раскритиковали действия властей. В частности, правозащитники заявили, что признания осужденных могли быть получены под пытками, а судебные разбирательства не соответствовали стандартам справедливого процесса.
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