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Мир

В Иране трем мужчинам ампутировали пальцы за воровство

Человек, руки, украшения, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 08:46 Фото: pexels
В Иране трем осужденным мужчинам по решению суда ампутировали пальцы за многочисленные кражи. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе после завершения всех апелляционных процедур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, мужчины были признаны "профессиональными ворами" и имели более 40 частных истцов в четырех различных провинциях.

Наказание было исполнено путем ампутации четырех пальцев правой руки, за исключением большого пальца. По версии иранской стороны, осужденные отказались сотрудничать с потерпевшими и не вернули похищенные ценности, в основном – золотые украшения, что могло бы позволить им рассчитывать на смягчение приговора.

Международные правозащитные организации раскритиковали действия властей. В частности, правозащитники заявили, что признания осужденных могли быть получены под пытками, а судебные разбирательства не соответствовали стандартам справедливого процесса.

Ранее 14-летняя поклонница битцевского маньяка призналась в убийстве семилетней девочки.

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Аксинья Титова
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