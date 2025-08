Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана

По информации Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) американского министерства юстиции, инцидент случился вечером, 1 августа.

В настоящее время сотрудники ATF разослали ориентировки на подозреваемого в стрельбе.

ATF continues to work alongside our local law enforcement partners on this investigation where multiple casualties have been confirmed at The Owl Bar. Please send all media inquires to local law enforcement as they are the lead investigating agency. pic.twitter.com/5I4mcOSJ4i