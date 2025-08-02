Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана

В одном из баров штата Монтана произошла массовая стрельба, есть погибшие, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) американского министерства юстиции, инцидент случился вечером, 1 августа.

"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", – говорится в публикации ATF в соцсети Х.

В настоящее время сотрудники ATF разослали ориентировки на подозреваемого в стрельбе.

ATF continues to work alongside our local law enforcement partners on this investigation where multiple casualties have been confirmed at The Owl Bar. Please send all media inquires to local law enforcement as they are the lead investigating agency. pic.twitter.com/5I4mcOSJ4i — ATF Denver (@ATF_Denver) August 1, 2025

Телестанция KGNS News заявила, что в результате инцидента в баре погибли четыре человека. По предположительным данным, подозреваемому 45 лет, он жил по соседству.

🚨 Montana Bar Shooting – Aug 1



Gunman opened fire at The Owl Bar in Anaconda, killing 4 (bartender + 3 patrons)



Suspect: Michael Paul Brown, Iraq war vet, fled in white Ford F‑150



SWAT, FBI, ATF in manhunt



Residents told to shelter in place#Montana #MARK #Anaconda #paofc pic.twitter.com/J0KImiV7qy — GlobeUpdate (@Globupdate) August 2, 2025

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