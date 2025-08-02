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Мир

Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана

полиция, США, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 12:12 Фото: Х/Globupdate
В одном из баров штата Монтана произошла массовая стрельба, есть погибшие, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) американского министерства юстиции, инцидент случился вечером, 1 августа.

"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", – говорится в публикации ATF в соцсети Х.

В настоящее время сотрудники ATF разослали ориентировки на подозреваемого в стрельбе.

Телестанция KGNS News заявила, что в результате инцидента в баре погибли четыре человека. По предположительным данным, подозреваемому 45 лет, он жил по соседству.

Ранее сообщалось, что 17-летний турист получил серьезные ожоги ног, упав в гейзер во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке в США.

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Андрей Дюсупов
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