Мужчина застрелил несколько посетителей бара в штате Монтана
По информации Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) американского министерства юстиции, инцидент случился вечером, 1 августа.
"Бюро разбирается со стрельбой, в результате которой несколько человек были застрелены в компании в Анаконде Монтаны", – говорится в публикации ATF в соцсети Х.
В настоящее время сотрудники ATF разослали ориентировки на подозреваемого в стрельбе.
ATF continues to work alongside our local law enforcement partners on this investigation where multiple casualties have been confirmed at The Owl Bar. Please send all media inquires to local law enforcement as they are the lead investigating agency. pic.twitter.com/5I4mcOSJ4i— ATF Denver (@ATF_Denver) August 1, 2025
Телестанция KGNS News заявила, что в результате инцидента в баре погибли четыре человека. По предположительным данным, подозреваемому 45 лет, он жил по соседству.
🚨 Montana Bar Shooting – Aug 1— GlobeUpdate (@Globupdate) August 2, 2025
Gunman opened fire at The Owl Bar in Anaconda, killing 4 (bartender + 3 patrons)
Suspect: Michael Paul Brown, Iraq war vet, fled in white Ford F‑150
SWAT, FBI, ATF in manhunt
Residents told to shelter in place#Montana #MARK #Anaconda #paofc pic.twitter.com/J0KImiV7qy
Ранее сообщалось, что 17-летний турист получил серьезные ожоги ног, упав в гейзер во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке в США.