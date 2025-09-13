#АЭС в Казахстане
Мир

В столице Испании несколько десятков человек пострадали во время взрыва в баре

взрыв в баре в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 21:27 Фото: соцсеть X/@EmergenciasMad
В одном из баров Мадрида произошел взрыв. На данный момент известно о 25 пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, факт взрыва ранее подтвердила служба экстренной помощи, однако пока она проинформировала о 21 пострадавшем.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются. Не исключается, что произошел взрыв газа. 

Отмечается, что взрывом зацепило жилой дом.

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте, в результате чего пострадал человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
