В столице Испании несколько десятков человек пострадали во время взрыва в баре

В одном из баров Мадрида произошел взрыв. На данный момент известно о 25 пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, факт взрыва ранее подтвердила служба экстренной помощи, однако пока она проинформировала о 21 пострадавшем.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные бригады. Причины случившегося пока не уточняются. Не исключается, что произошел взрыв газа.

Отмечается, что взрывом зацепило жилой дом.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.



La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул и взорвался в Шымкенте, в результате чего пострадал человек.