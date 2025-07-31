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Мир

17-летний турист обварил ноги в гейзере в парке США

Йеллоустонский национальный парк, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 19:36 Фото: freepik
Подросток получил серьезные ожоги ног, упав в гейзер во время прогулки в Йеллоустонском национальном парке в США, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июля, в районе популярного гейзера Lone Star в штате Вайоминг, пишет The New York Post. Проходя мимо, турист случайно обварил стопы и лодыжки кипятком.

Пострадавшего доставили в местную больницу. По словам медиков, он получил тяжелые термические ожоги. В данное время сотрудники парка выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказали, что таинственная болезнь уносит жизни в Нью-Йорке.

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Асель Аукешева
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