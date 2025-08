В Китае робот-гуманоид поступил в престижную театральную академию

Гуманоид Xueba 01 (в переводе с китайского – "отличник") стал первым в истории студентом-роботом в магистратуре одного из ведущих вузов страны. С 14 сентября он начнет изучать четырехлетнюю программу в Шанхайской театральной академии.

🤖🎭 Robot. Student. PhD.



Meet "Xueba-01" — a next-gen robot with embodied intelligence, freshly admitted as a doctoral student in Drama and Film at the Shanghai Theatre Academy. Yes, you read that right — this robot is officially part of the Class of 2025.



Developed by Prof.… pic.twitter.com/yONggDEV5O